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    Правила инклюзивного образования нарушал столичный колледж

    2 Декабря 2022, 12:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На очередном заседании Совета по защите прав предпринимателей столицы был поднят вопрос о грубом нарушении требований инклюзивного образования в одном из колледжей Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Распределение государственного образовательного заказа на 2022-2023 учебный год в ТОО «Казахстанский Швейцарско-Американский колледж» осуществилось по двум специальностям в количестве 30 человек. В двух спецгруппах обучаются только лица с особыми образовательными потребностями (ООП), что является неправомерным. Инклюзивное образование предусматривает интеграцию обучающихся с ООП в нормотипичную среду, когда в группе 25 человек, среди которых два-три студента с ООП», - сказал директор Палаты предпринимателей города Астаны Бейсен Жолболдиев.

    Кроме того, по его словам, согласно «Методике подушевого нормативного финансирования дошкольного воспитания и обучения, среднего образования, а также технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования с учетом кредитной технологии обучения», норма расходов образовательного процесса по профилям образования в расчете на одного обучающегося с особыми образовательными потребностями в год умножается на два.

    «Однако, финансирование на обучение других 15 студентов колледжа с ООП, обучающихся в нормотипичных группах, не умножается на два, что является нарушением действующего законодательства», – рассказал спикер.

    Он отметил, что в августе 2022 года вопрос финансирования обучения в полном объеме студентов с ООП поднят на встрече с руководством управления образования города Астаны, однако до сих пор он не решен.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Бизнес Образование
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