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    Правила безопасности при эксплуатации газа напомнили в МЧС РК

    22 Января 2023, 05:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Как сообщалось, в Караганде произошел взрыв газового баллона. В связи с этим, в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК напомнили правила безопасности при эксплуатации газа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

    Основные правила газовой безопасности в повседневной жизни:

    осуществлять заправку баллонов только на специализированных пунктах, предназначенных для наполнения бытовых баллонов, оборудованных весовой установкой, контрольными весами, обеспечивающими нормативную точность взвешивания, сосудом (баллоном) для слива газа из переполненных баллонов;

    нельзя заносить баллон из холода в тепло, ставить возле источников тепла – происходит резкое расширение, в итоге может произойти взрыв;

    убедитесь перед заменой баллона, что краны нового и отработанного баллонов закрыты. После замены проверьте герметичность соединений (при помощи нанесения мыльного раствора);

    используйте для соединения баллона с газовой плитой специальный (не случайный) гибкий резиновый шланг с маркировкой, длиной не более метра, зафиксированный с помощью зажимов безопасности. Не допускайте его растяжения или пережатия;

    соблюдайте последовательность включения газовых приборов: сначала зажгите спичку, а затем откройте подачу газа;

    нельзя использовать непроверенный баллон;

    во избежание утечки газа следите в ходе приготовления пищи, чтобы кипящие жидкости не заливали огонь. Регулярно чистите горелки. Не забудьте закрыть кран баллона по окончании работ.

    При появлении запаха газа в помещении следует перекрыть кран подачи газа, незамедлительно открыть окна и двери для проветривания помещения, не использовать открытый огонь, не включать электричество и электрические приборы, выдернуть телефонный шнур из розетки.

    В случае чрезвычайной ситуации – звонить по телефонам: «101», «112»!

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Карагандинская область Безопасность МЧС
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