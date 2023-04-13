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    Права учеников нарушались в 25 школьных столовых Кокшетау

    13 Апреля 2023, 07:27

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В 25 школьных столовых города Кокшетау нарушались права учеников. Нарушения были выявлены в ходе анализа, проведенного прокуратурой города Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица при осуществлении отдельных видов деятельности обязаны обеспечить установку и применение в местах осуществления своей деятельности оборудования для приема платежей с использованием платежных карточек и (или) прием платежей с использованием системы мгновенных платежей», - пояснили в прокуратуре города Кокшетау.

    «Более того, в государственных организациях среднего образования при безналичном расчете за питание в школьной столовой для обучающихся, питающихся за счет родительской платы, предусматривается снижение цены на реализуемую в школьной столовой продукцию в размере 10% от цены, указанной в меню», - пояснили в прокуратуре областного центра.

    Всего, как выяснилось, безналичный расчет отсутствовал в 15 школах города Кокшетау. Из-за этого 12 572 ребенка не могли приобрести еду по сниженной цене. Еще в 10 школах имелось специальное оборудование для приема платежей с использованием платежных карточек, но оплата по сниженной 10% цене не производилась. От этого пострадали еще 13 735 детей.

    «По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора в 15 школах созданы условия поставщиками услуг для безналичной оплаты учащимися, а также снижение цены продукции на 10% в прейскуранте цен в школьных столовых. По результатам акта прокурорского надзора защищены права более 26 тысяч детей», - добавили в ведомстве.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Образование Права человека Генпрокуратура Кокшетау школа
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