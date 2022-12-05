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    Права пенсионных вкладчиков расширят в части управления своими активами

    5 Декабря 2022, 12:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В рамках проекта Социального кодекса вносятся изменения по расширению прав вкладчиков в управлении своими активами. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Так, установленный порог достаточности будет использован исключительно при изъятии вкладчиками пенсионных накоплений на лечение и приобретение жилья. Не более 50% пенсионных накоплений, оставшихся после изъятий, или от всей наколенной суммы, вкладчики могут передать в частное управление путем выбора компании по управлению активами», - сказала Тамара Дуйсенова на правчасе в Мажилисе.

    При этом, по ее словам, государственная гарантия сохранности пенсионных накоплений будет распространяться только на ту часть накоплений, которой управляет Национальный банк.

    «Обеспечение доходности, гарантирующей сохранность пенсионных накоплений, переданных в частное управление, будет возложено на выбранные вкладчиком компании. Поэтому каждый вкладчик при выборе частных управляющих компаний должен оценить возможные риски», - добавила министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минтруда РК Пенсия
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