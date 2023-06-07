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    Права более 12,7 тысячи работников защищены госинспекторами труда с начала года

    7 Июня 2023, 21:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 июня т.г., государственными инспекторами труда на 481 предприятии республики выявлена задолженность по заработной плате перед 15,3 тыс. работниками на сумму более 2,8 млрд тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда и социальной защиты населения РК.

    Руководителям данных предприятий было выдано 570 предписаний, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 78,3 млн тенге.

    В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 12,7 тыс. работников. Им выплачено 2,3 млрд тенге.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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