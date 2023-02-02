Права 892 акмолинских предпринимателей нарушались при оказании регулируемых услуг

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области монополисты заставляли предпринимателей платить за водоснабжение в сокращенные сроки. Выявленные нарушения озвучили в пресс-службе прокуратуры региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Прокуратурой Акмолинской области был проведен анализ соблюдения требований законодательства при составлении договоров об оказании регулируемых услуг с субъектами предпринимательства, который обозначил ряд нарушений.

«Согласно требованиям Типового договора, оплата производится потребителем ежемесячно за фактически предоставленное количество услуг в срок до 25 числа месяца, следующего после расчетного периода. Однако в договорах на предоставление услуг по водоснабжению монополистами необоснованно указан срок оплаты до 15 числа. Предупреждение о приостановлении (прекращении) подачи услуг предусмотрено не менее чем за три календарных дня, тогда как согласно требованиям законодательства срок составляет 30 дней», - пояснили в ведомстве.

Эти нарушения ущемили в правах 892 предпринимателей. Теперь по всем выявленным нарушениям внесены акты прокурорского надзора в адрес местных исполнительных органов.

«По результатам рассмотрения актов договоры приведены в соответствие с нормами законодательства, защищены права 892 предпринимателей», - резюмировали в ведомстве.

Виновные должностные лица также были привлечены к дисциплинарной ответственности.



