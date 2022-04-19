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    Пожизненный срок запросили для акбулакского стрелка из Алматы

    19 Апреля 2022, 11:24

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы продолжается главное судебное разбирательство по уголовному делу в отношении стрелка Игоря Дужнова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня прошли прения сторон, в ходе которых прокурор запросил для Игоря Дужнова пожизненное лишение свободы.

    Напомним, 20 сентября 54-летний владелец одного из частных домов в микрорайоне Акбулак Алатауского района Алматы устроил стрельбу при выселении его из дома судоисполнителями. После ознакомления с судебным решением, выселяемый житель забежал домой и из огнестрельного оружия открыл огонь. В результате пять человек, в том числе двое участковых инспектора полиции, судоисполнитель и новый владелец дома, получили смертельные огнестрельные ранения и скончались. Подозреваемый был обезврежен и задержан с участием бойцов подразделения специального назначения без применения оружия, так как в доме находились женщины и дети.

    Возбуждено два уголовных дела (статьи: убийство и нападение на представителя власти). Игоря Дужнова арестовали в сентябре 2021 года на два месяца. А позже его арест был продлен до 20 февраля 2022 года.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Борьба с преступностью Суды Судебный процесс Стрельба в Алматы Криминал
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