Пожизненный срок получил насильник двух детей в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Приговор ранее осужденному жителю Актау ужесточили после жалобы пострадавшей стороны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мангистауского областного суда.

Судебная коллегия по уголовным делам Мангистауского областного суда пересмотрела по апелляционной жалобе адвоката законного представителя несовершеннолетних потерпевших приговор специализированного суда в отношении М.

Как известно из материалов дела, осужденный был сожителем матери пострадавших детей. Он неоднократно совершал развратные действия, изнасилования, насильственные действия сексуального характера. Ранее, по решению суда первой инстанции, его приговорили к 25 годам лишения свободы. Но потерпевшие сочли приговор слишком мягким и подали апелляционную жалобу, в которой просили изменить приговор в отношении М. и назначить ему пожизненное лишение свободы.

«Судебная коллегия по уголовным делам Мангистауского областного суда пересмотрела по апелляционной жалобе адвоката законного представителя несовершеннолетних потерпевших приговор специализированного суда в отношении М. Ему назначено пожизненное лишение свободы», - говорится в сообщении областного суда.

Апелляционной коллегией установлено, что назначенное судом первой инстанции наказание не соответствует содеянному М. деяний, так как осужденный совершил особо тяжкое преступление в отношений двух малолетних потерпевших.

В связи с тем, что дело рассмотрено в закрытом режиме, иные подробности не подлежат разглашению.



