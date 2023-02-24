Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451.82 eur/kzt 490.04

    rub/kzt 5.39 cny/kzt 63.15
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Пожизненный срок получил насильник двух детей в Актау

    24 Февраля 2023, 03:32

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Приговор ранее осужденному жителю Актау ужесточили после жалобы пострадавшей стороны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мангистауского областного суда.

    Судебная коллегия по уголовным делам Мангистауского областного суда пересмотрела по апелляционной жалобе адвоката законного представителя несовершеннолетних потерпевших приговор специализированного суда в отношении М.

    Как известно из материалов дела, осужденный был сожителем матери пострадавших детей. Он неоднократно совершал развратные действия, изнасилования, насильственные действия сексуального характера. Ранее, по решению суда первой инстанции, его приговорили к 25 годам лишения свободы. Но потерпевшие сочли приговор слишком мягким и подали апелляционную жалобу, в которой просили изменить приговор в отношении М. и назначить ему пожизненное лишение свободы.

    «Судебная коллегия по уголовным делам Мангистауского областного суда пересмотрела по апелляционной жалобе адвоката законного представителя несовершеннолетних потерпевших приговор специализированного суда в отношении М. Ему назначено пожизненное лишение свободы», - говорится в сообщении областного суда.

    Апелляционной коллегией установлено, что назначенное судом первой инстанции наказание не соответствует содеянному М. деяний, так как осужденный совершил особо тяжкое преступление в отношений двух малолетних потерпевших.

    В связи с тем, что дело рассмотрено в закрытом режиме, иные подробности не подлежат разглашению.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Суды Мангистауская область Актау Дети
    Новости по теме
    Новости по теме
    Карима Масимова переведут в учреждение средней безопасности
    Побои детей в Шымкенте прокомментировали в Минпросвещения
    В Уральске вынесен приговор экс-полицейским, покровительствовавшим «королю трамадола»
    Трое казахстанцев осуждены за пропаганду терроризма в Атырау и Шымкенте
    Популярное
    1 Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
    2 Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
    3 Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
    4 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    5 Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь