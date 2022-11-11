Пожилая женщина обманывала пенсионеров под видом соцработника в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы задержана 62-летняя женщина, выдававшая себя за сотрудницу социальных служб. Подозреваемая, представляясь соцработником, предлагала помощь в доставке продуктов питания и уходу за стариками, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию мегаполиса поступило заявление от жительницы района о том, что она стала жертвой собственной доверчивости.

«Механизм отъема денег был прост: женщина представлялась социальным работником, предлагала сходить в магазин за продуктами, несколько раз попросила у пенсионерки размена денежных средств, а когда заметила, где хранятся сбережения, в удобный момент совершила кражу 3 млн тенге. Подозреваемая сейчас задержана. Часть ворованных денег изъята», – сообщил начальник управления полиции Бостандыкского района Максат Канапяев. Установлено, что подозреваемая уже неоднократно привлекалась к ответственности за подобные преступления. По факту начато досудебное расследование.





Фото:polisia.kz