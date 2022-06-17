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    Пожары в Испании и Франции вспыхнули из-за рекордной жары в Европе

    17 Июня 2022, 15:52

    БАРСЕЛОНА. КАЗИНФОРМ – Лесные пожары в Испании и Франции вызваны рекордно высокой температурой в Европе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

    Несколько пожаров вспыхнули в испанской автономной области Каталония. Один из крупных очагов расположен около населенного пункта Бальдомара, примерно в 140 километрах от Барселоны. Уничтожено 500 гектаров леса и существуют риски разрастания пламени до 20 тыс. гектаров.

    Во Франции локализован лесной пожар в южном регионе Лозер, уничтоживший более 70 гектаров земли. Существует высокая опасность его повторного возгорания.

    В этом году в обеих странах уже был зафиксирован самый жаркий май за всю историю наблюдений, что усугубило засуху, вызванную плохим количеством осадков зимой и весной.

    Метеорологическая служба Meteo France сообщила, что к субботе большая часть Франции пострадает от высоких температур. Ожидается, что в Париже жара достигнет 35 градусов по Цельсию.

    Испанская метеорологическая служба Aemet прогнозирует увеличение температуры до 43 градусов по Цельсию, которая сохранится до воскресенья.

    В начале июня начался сезон лесных пожаров в Ливане, одной из причин которой также стала высокая температура.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Происшествия Испания Франция Мировые новости
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