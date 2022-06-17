Пожары в Испании и Франции вспыхнули из-за рекордной жары в Европе

БАРСЕЛОНА. КАЗИНФОРМ – Лесные пожары в Испании и Франции вызваны рекордно высокой температурой в Европе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

Несколько пожаров вспыхнули в испанской автономной области Каталония. Один из крупных очагов расположен около населенного пункта Бальдомара, примерно в 140 километрах от Барселоны. Уничтожено 500 гектаров леса и существуют риски разрастания пламени до 20 тыс. гектаров.

Во Франции локализован лесной пожар в южном регионе Лозер, уничтоживший более 70 гектаров земли. Существует высокая опасность его повторного возгорания.

В этом году в обеих странах уже был зафиксирован самый жаркий май за всю историю наблюдений, что усугубило засуху, вызванную плохим количеством осадков зимой и весной.

Метеорологическая служба Meteo France сообщила, что к субботе большая часть Франции пострадает от высоких температур. Ожидается, что в Париже жара достигнет 35 градусов по Цельсию.

Испанская метеорологическая служба Aemet прогнозирует увеличение температуры до 43 градусов по Цельсию, которая сохранится до воскресенья.

В начале июня начался сезон лесных пожаров в Ливане, одной из причин которой также стала высокая температура.