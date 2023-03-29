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    Пожароопасный период начнется раньше – спасатели СКО

    29 Марта 2023, 23:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года зарегистрировали 108 пожаров, в которых погибли 10 человек, трое получили травмы различной степени тяжести, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, от отравления угарным газом пострадали 22 жителя региона, один погиб.

    «76% пожаров приходятся на жилой сектор. Основными причинами их возникновения являются нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования, пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей и неосторожное обращение с огнем», - отметил заместитель начальника департамента Дмитрий Растихин.

    Он добавил, что в регионе прогнозируется ранее начало пожароопасного периода, когда происходят возгорания сухой растительности в населенных пунктах, дачных участках и открытых территориях. В прошлом году неоднократно регистрировали переход огня на дома и строения. По словам Д.Растихина, происходило это из-за невыполнения мероприятий по очистке территории вокруг населённых пунктов, междворовых пространств от сухой растительности, не были созданы минерализованные полосы.

    В департаменте напомнили, что за нарушение правил благоустройства предусмотрен штраф в размере 20 МРП (69 тысяч тенге) на физических лиц и от 30 до 100 МРП (103,5 до 345 тысяч тенге) – для юридических. При повторном нарушении суммы штрафов значительно возрастают.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Происшествия МЧС
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