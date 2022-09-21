Пожаром на Каспии охвачено семь гектаров тростника

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области продолжается борьба с пожарами, начавшимися на побережье Каспийского моря 16 сентября. Сегодня для борьбы с огнем был задействован вертолет МЧС РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня было сделано 66 сбросов воды с вертолета МИ-8 ВСУ-5 АО «Казавиаспас» МЧС РК. Был потушен один очаг открытого горения тростниковых зарослей на примерной площади в три гектара. Забор воды осуществляется из ближайшего озера, которое находится на расстояний 1,5-2 километрах от горящего камыша.

С земли силами ДЧС области потушено два гектара горящих зарослей. Остаются не потушенными семь гектаров территории пожара», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

​Как ранее сообщалось, пожар на побережье Каспия начали тушить с помощью вертолета, потушен один очаг открытого загорания камыша в Атырау.



