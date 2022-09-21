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    Пожаром на Каспии охвачено семь гектаров тростника

    21 Сентября 2022, 22:41

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области продолжается борьба с пожарами, начавшимися на побережье Каспийского моря 16 сентября. Сегодня для борьбы с огнем был задействован вертолет МЧС РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня было сделано 66 сбросов воды с вертолета МИ-8 ВСУ-5 АО «Казавиаспас» МЧС РК. Был потушен один очаг открытого горения тростниковых зарослей на примерной площади в три гектара. Забор воды осуществляется из ближайшего озера, которое находится на расстояний 1,5-2 километрах от горящего камыша.

    С земли силами ДЧС области потушено два гектара горящих зарослей. Остаются не потушенными семь гектаров территории пожара», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

    ​Как ранее сообщалось, пожар на побережье Каспия начали тушить с помощью вертолета, потушен один очаг открытого загорания камыша в Атырау.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Пожар
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