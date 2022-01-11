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    Пожарные спасли женщину из горящего магазина в Семее

    11 Января 2022, 11:14

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане за сутки сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области ликвидировали​ 4 банных пожара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС ВКО.

    «В городе Семей около 10 часов по улице Некрасова произошел пожар в магазине по продаже матрасов. Прибыв оперативно на место происшествия, пожарные подразделения обнаружили сильное задымление в помещении магазина. Проникнув в здание, звеном газодымозащитной службы была обнаружена в густом едком дыму и спасена женщина, 1991 года рождения, с признаками отравления продуктами горения, которую пожарные оперативно вынесли из зоны опасности.

    Пожар был ликвидирован в 14:39. Всего было задействовано 56 огнеборцев и 12 единиц спецтехники. Сложность тушения заключалась в едком дыме и в отсутствии видимости. Предварительная площадь пожара составила 290 квадратных метров», - сообщили в пресс-службе ведомства.


    По причине пожара отрабатываются версии – неосторожное обращение с огнем и несоблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

    Помимо этого, на территории дачного общества «Титан» города Усть-Каменогорска. На момент прибытия пожарных подразделений во дворе жилого дачного дома горели деревянные конструкции внутренней обшивки, потолочного перекрытия, обрешетки кровли. Прибывшими пожарными огонь оперативно ликвидирован​ на площади 16 квадратных метров. Причина пожара - несоблюдение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

    По этой же причине произошел пожар в​ Глубоковском районе селе Верх-Березовка. Во дворе жилого частного дома горело помещение бани. Огнеборцами​ ликвидирован пожар на общей площади 15 квадратных метров.

    Аналогичные случаи загораний произошли в городе Семей и районе Алтай в селе​ Подорленок.

    ДЧС ВКО напоминает о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности на объектах.

    · Иметь необходимое количество первичных средств пожаротушения. Исправную пожарную сигнализацию.

    · Сотрудникам проходить инструктажи безопасности и уметь действовать при пожаре.

    · Следить за состоянием электрооборудования. Вовремя устранять нарушения.

    · При пожаре сообщать по номерам 101 и 112.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Восточно-Казахстанская область Видео Регионы МЧС Пожар ДЧС
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