Пожарные и спасатели будут получать подъемные на жилье

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пожарные и спасатели должны получать достойную заработную плату и социальный пакет, считает министр по ЧС Юрий Ильин. Ведомство готовит изменения в законодательство, чтобы пожарные и спасатели смогли получать подъемные на жилье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Было принято решение Главы государства. Правительство работает над тем, чтобы к 2023 году выровнялись должностные оклады по штату Министерства обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерства внутренних дел. Поэтапно будет проводиться одномоментное повышение раз в три года зарплаты всех сотрудников силовых органов, чтобы не было дисбаланса между подразделениями. Эта работа проводится», - сообщил в ходе программы «3 вопроса» министр по ЧС Юрий Ильин.

Однако глава ведомства ставит перед собой другую цель – чтобы сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям получали льготы за наем жилья.

«Много ребят не имеют собственного жилья, они не могут участвовать в социальных программах для получения жилья. Сейчас готовим изменения в законодательство. В следующий год внесем изменения в Парламент. Когда норма будет узаконена, наши сотрудники будут пользоваться такими же правами, как военнослужащие Министерства обороны. Считаю, что, когда наши сотрудники заступают на боевое дежурство, это, по сути, боевая работа, и зачастую это может привести к травмам, летальным исходам. В прошлом году мы потеряли 10 сотрудников при взрыве на складах Министерства обороны в Жамбылской области. Есть риски, и эти риски должны учитываться. Наши военнослужащие должны получать достойную заработную плату и социальный пакет», - добавил Юрий Ильин.



