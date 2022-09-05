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    Пожарная опасность из-за жары ожидается в 10 областях Казахстана

    5 Сентября 2022, 23:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, севере, северо-западе страны пройдут дожди с грозами, на юго-западе – сильный дождь. На остальной территории РК сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юго-западе - с пыльной бурей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По данным синоптиков, на большей части Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской, Алматинской, Жетысуской, Улытауской, на юге Костанайской, на юге и востоке Абайской, на западе, юге, востоке Карагандинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    Днем на большей части Жетысуской, Улытауской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Кызылординской, на юге Павлодарской, на западе и юге Карагандинской, на западе, севере и юге Жамбылской областей ожидается сильная жара.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Казгидромет Погода
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