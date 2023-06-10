Пожар в области Абай: 70 сотрудников полиции охраняют имущество эвакуированного населения

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Личный состав департамента полиции области Абай задействован в обеспечении общественного порядка в период локализации пожаров в регионе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Личный состав ДП находится в состоянии готовности в пунктах постоянной дислокации.
В патрулировании задействованы 70 сотрудников полиции, а также 20 единиц техники.
Сотрудники полиции создали группы в зоне чрезвычайной ситуации по охране материальных ценностей и личного имущества эвакуированных жителей.
На местах проводятся работы по организации и регулированию движения всех видов транспорта, а также по обеспечению режима чрезвычайного положения, порядка въезда и выезда граждан и транспортных средств.
На данный момент каких-либо фактов нарушения общественного порядка не допущено.