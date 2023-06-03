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    Пожар тушат в лесном массиве в Акмолинской области

    3 Июня 2023, 23:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня днем в Аккольском сельском округе Зерендинского района произошло загорание сухой травы с переходом огня на лесной массив, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Министр по ЧС Юрий Ильин в оперативном штабе МЧС взял на личный контроль выполнение задач, направленных на скорейшую ликвидацию пожара. На месте пожара также развернут оперативный штаб под председательством акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева и начальника ДЧС Нурлана Атыгаева.

    По данным МЧС, сегодня в 15-50 в Аккольском сельском округе Зерендинского района произошло загорание сухой травы с переходом огня на лесной массив на предварительной площади 10 га. Угрозы населенным пунктам нет.

    По поручению министра по ЧС Юрия Ильина задействован вертолет Казавиаспас МЧС с водно-сливным устройством, на очаги пожара сброшено более 80 тонн воды.

    Принятыми оперативными мерами в 21.00 удалось локализовать пожар на площади 6 га.

    Продолжается ликвидация наземными силами и средствами, тушение осложняется густой растительностью, где не всегда удается привлечь пожарную технику, для этих целей применяются ручные огнетушащие средства и приспособления.

    В тушении огня наземным способом задействованы порядка 130 человек и 15 единиц техники подразделений МЧС в Акмолинской области и КГУ «УЛХ Букпа».

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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