Пожар тушат на МАЭК-Казатомпром в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Площадь возгорания составила приблизительно 600 кв. м. Жертв и пострадавших нет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт ДЧС Мангистауской области в Instagram.

Как проинформировали в ДЧС, 31 мая в 21:42 оперативному дежурному управления в кризисных ситуациях департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области поступила информация о том, что в 7 км от города Актау, на территории ТОО «МАЭК-Казатомпром» ТЭЦ-3, происходит горение открытого распределительного устройства.

На данный момент на месте происшествия проводятся работы по тушению пожара.

«На обеспечении региона энергоресурсами водой и электроэнергией пожар не отразится. Предприятие работает в штатном режиме. Задействовано 15 сотрудников и 6 единиц техники ДЧС, 4 сотрудников и 1 единица техники НГПС МАЭК, 4 сотрудника и 2 единицы техники департамента полиции», - отметили спасатели.

Фото: www.instagram.com/mangystau_tjd