Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Пожар тушат на МАЭК-Казатомпром в Актау

    1 Июня 2022, 01:18

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Площадь возгорания составила приблизительно 600 кв. м. Жертв и пострадавших нет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт ДЧС Мангистауской области в Instagram.

    Как проинформировали в ДЧС, 31 мая в 21:42 оперативному дежурному управления в кризисных ситуациях департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области поступила информация о том, что в 7 км от города Актау, на территории ТОО «МАЭК-Казатомпром» ТЭЦ-3, происходит горение открытого распределительного устройства.

    На данный момент на месте происшествия проводятся работы по тушению пожара.

    «На обеспечении региона энергоресурсами водой и электроэнергией пожар не отразится. Предприятие работает в штатном режиме. Задействовано 15 сотрудников и 6 единиц техники ДЧС, 4 сотрудников и 1 единица техники НГПС МАЭК, 4 сотрудника и 2 единицы техники департамента полиции», - отметили спасатели.

    Фото: www.instagram.com/mangystau_tjd

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Казатомпром Энергетика Происшествия Мангистауская область Пожар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Зеленый водород в Мангистау: Штайнмайер и Алихан Смаилов запустили пробное бурение
    Пассажирский автобус сгорел в Семее
    Штайнмайер и Алихан Смаилов заложили капсулу времени для студентов Казахско-Немецкого института
    Пожар под Астаной: 34 человека продолжают тушить возгорание сухостоя
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог