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    Пожар произошел в рестобаре на горнолыжном курорте Шымбулак

    29 Января 2023, 09:44

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Пожар вспыхнул в рестобаре на горнолыжном курорте Шымбулак. Работа канатной дороги Комби-2 приостановлена, трассы Талгар и Левый Талгар закрыты до устранения пожара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

    «29 января в 5:30 в Медеуском районе Алматы на горнолыжном курорте «Шымбулак» произошло возгорание трехэтажного рестобара «Облака» на предварительной площади 800 квадратных метров (3200 метров над уровнем моря). Из-за отсутствия подъездных путей для пожарной спецтехники тушение ведется через внутренние противопожарные краны», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    В администрации горнолыжного курорта «Шымбулак» уведомили о временной остановке канатной дороги Комби-2.

    «В ресторане «Облака», расположенном на горнолыжном курорте «Шымбулак», на станции канатной дороги «Талгарский перевал 3200», произошло возгорание. В настоящее время ведется тушение совместными силами персонала курорта и пожарной службы ДЧС города. По предварительным данным очаг возгорания возник в 04:00 и находился на третьем этаже. Благодаря оперативной работе дежурной службы курорта удалось избежать жертв и эвакуировать людей», - проинформировали в пресс-службе курорта.

    Также сообщается, что работа канатной дороги Комби-2 приостановлена, трассы Талгар и Левый Талгар закрыты до устранения пожара и определения полученного ущерба.


    Фото: пресс-служба МЧС РК

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Алматы Происшествия Видео МЧС Пожар ДЧС Шымбулак
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