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    Пожар произошел в общежитии на месторождении «Боранколь»: два человека погибли

    6 Сентября 2021, 09:59

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Пожар произошел в общежитии на месторождении «Боранколь» Мангистауской области. Два человека погибли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазМунайГаз».

    6 сентября около 04:55 по времени Нур-Cултана произошло возгорание двухэтажного общежития ТОО МНК «КазМунайТениз» на месторождении «Боранколь» в Мангистауской области.

    «В настоящее время пожар ликвидирован. В тушении пожара были задействованы 2 пожарных расчета противопожарной службы ТОО «КазМунайТениз». Причины возгорания выясняются.

    По предварительным данным, в результате инцидента погибли два человека и трое пострадали (ушибы, порезы)», - прокомментировали инцидент в пресс-службе АО «НК «КазМунайГаз».

    На место происшествия выехало руководство филиала ТОО «КазМунайТениз». В АО НК «КазМунайГаз» развернут оперативный штаб под руководством председателя Правления компании Алика Айдарбаева. В состав оперштаба вошли сотрудники соответствующих структурных подразделений.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    КазМунайГаз Происшествия Мангистауская область Регионы Пожар
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