Пожар произошел в общежитии на месторождении «Боранколь»: два человека погибли

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Пожар произошел в общежитии на месторождении «Боранколь» Мангистауской области. Два человека погибли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазМунайГаз».

6 сентября около 04:55 по времени Нур-Cултана произошло возгорание двухэтажного общежития ТОО МНК «КазМунайТениз» на месторождении «Боранколь» в Мангистауской области.

«В настоящее время пожар ликвидирован. В тушении пожара были задействованы 2 пожарных расчета противопожарной службы ТОО «КазМунайТениз». Причины возгорания выясняются.

По предварительным данным, в результате инцидента погибли два человека и трое пострадали (ушибы, порезы)», - прокомментировали инцидент в пресс-службе АО «НК «КазМунайГаз».

На место происшествия выехало руководство филиала ТОО «КазМунайТениз». В АО НК «КазМунайГаз» развернут оперативный штаб под руководством председателя Правления компании Алика Айдарбаева. В состав оперштаба вошли сотрудники соответствующих структурных подразделений.



