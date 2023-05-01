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    Пожар на дачных участках тушат в Павлодаре

    1 Мая 2023, 17:19

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В городе горит садоводство «Яблонька», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 15.19 на пульт «101» поступило сообщение о возгорании в садоводстве «Яблонька» города Павлодара», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

    Для ликвидации загорания к месту вызова направлены силы и средства ДЧС: 33 сотрудника и 7 единиц техники.

    «По прибытии к месту вызова установлено горение дачных участков и сухой травы. Ориентировочная площадь пожара - 7 гектаров», - уточнил источник.

    Кроме того, в тушении принимают участие силы и средства Павлодарского лесничества: 7 работников и 2 машины. Тушение продолжается.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Происшествия Пожар ДЧС Павлодар
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