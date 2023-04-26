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    Пожаловаться в Комитет при ООН теперь могут лица с инвалидностью из Казахстана

    26 Апреля 2023, 14:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова разъяснила смысл принятого сегодня Мажилисом Закона «О ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах инвалидов», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2008 году мы подписали Конвенцию о правах инвалидов и факультативный протокол к этой конвенции. А в 2015 году мы уже ратифицировали эту конвенцию. То есть, Казахстан взял на себя обязательства в части социальной защиты лиц с инвалидностью – обеспечить международные стандарты. В течение этого периода мы внесли соответствующие изменения в законодательство, приняли национальный план по повышению качества жизни лиц с инвалидностью, начали реализовывать 2-й этап», - сказала Тамара Дуйсенова в эфире телеканала Jibek joly.

    Первый этап, по ее словам, уже закончился.

    «Думаю, сегодня мы можем подписать факультативный протокол к этой конвенции. Этим самым мы говорим, что Казахстан привержен к международным стандартам в части защиты прав лиц с инвалидностью, мы открыты для достижения этих целей. Комитет по правам инвалидов при ООН теперь имеет право принимать жалобы от наших лиц с инвалидностью, рассматривать их, и в случае, если они посчитают, что конвенция не исполняется, они могут давать нам свои представления по улучшению этих мер», - отметила министр.

    «Но при подаче жалобы в комитет при ООН, человек сначала должен пройти соответствующие инстанции в этом государстве, и если он все равно остался неудовлетворенным, потом он может подать жалобу в комитет», - уточнила Т. Дуйсенова.

    При этом, министр добавила, что в случае признания Комитетом по правам инвалидов при ООН невыполнения положений конвенции, лицо с инвалидностью имеет право взыскать моральный ущерб.

    Напомним, сегодня депутаты Мажилиса приняли Закон «О ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах инвалидов».

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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