Поздравительное письмо от Главы государства зачитал гимнастам Асхат Оралов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта РК Асхат Оралов встретился с казахстанскими гимнастами, завоевавшими золотые медали на недавних этапах Кубка мира по спортивной и батутной гимнастике: Нариманом Курбановым, Миладом Карими, Пирмаммадом Алиевым и Данилом Мусабаевым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МКС РК.

На мероприятии также присутствовали тренеры, сотрудники медперсонала и президент Казахстанской федерации гимнастики Алия Юсупова. Министр поздравил их с последними успехами, вручил им благодарственные письма и зачитал поздравительное письмо от Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

«Поздравляю вас с этими историческими для Казахстана победами. У наших спортсменов большой потенциал и моя обязанность, как министра, — оказать им достойную поддержку. Обеспечить их всем необходимым, включая тренировочные базы, питание, достойную оплату труда и другие условия. Ведь успехи в спорте не достигаются за короткий срок, это дело всей жизни, для которого важна мотивация. Также я хочу поблагодарить весь персонал, причастный к этому успеху. Мы все надеемся, что это начало большого пути, и желаем вам успехов на ближайшей Азиаде и Олимпийских играх. Мы болеем за вас и пристально следим за вашими выступлениями!», — заявил Асхат Оралов

Алия Юсупова подчеркнула важность поддержки, оказываемой гимнастам со стороны государства, и оценила шансы наших спортсменов завоевать олимпийские лицензии.

«Хотелось бы поблагодарить Министерство культуры и спорта за вашу колосальную поддержку. Не только финансовую, но и моральную. Для спортсменов это очень важно. Когда они выходят на площадку, то работают на пределе своих возможностей, но осознание того, что за них болеют на самом высоком уровне, дает им дополнительную мотивацию и силы. У ребят есть огромный потенциал и достойные результаты в спортивной и батутной гимнастике. Поэтому наши шансы завоевать олимпийские лицензии в этих дисциплинах очень хорошие», — отметила президент Казахстанской федерации гимнастики.