Пойма реки Белая загорелась в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – 47 гектаров камыша и травы тушили у села Сынтас, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 20.28 поступило телефонное сообщение о том, что в Алгабасском сельском округе,​ в селе Сынтас в пойме реки Белая горит сухая трава», - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

К месту возгорания поехал пожарный пост № 12 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС: 4 человека и 1 автоцистерна.

«По прибытии обнаружили в пойме реки Белая на 4 разрозненных очагах​ горение сухой травы и камыша на общей площади 47 гектаров. Локализация в 22.47», - уточнили в ведомстве.

Кроме того, в тушении​ принимали участие пожарный пост села Алгабас (4 человека) и добровольные пожарные формирования села Сынтас (14 человек).

Сегодня же произошел пожар в садоводстве «Яблонька» Павлодара. Горели 106 дач участков (35 действующих) и сухая трава на площади ориентировочно 6 гектаров. Его локализовали в 16.50, ликвидировали в 18.03. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.



