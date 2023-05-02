Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.28 eur/kzt 490.97

    rub/kzt 5.8 cny/kzt 64.45
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Пойма реки Белая загорелась в Павлодарской области

    2 Мая 2023, 00:18

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – 47 гектаров камыша и травы тушили у села Сынтас, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 20.28 поступило телефонное сообщение о том, что в Алгабасском сельском округе,​ в селе Сынтас в пойме реки Белая горит сухая трава», - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

    К месту возгорания поехал пожарный пост № 12 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС: 4 человека и 1 автоцистерна.

    «По прибытии обнаружили в пойме реки Белая на 4 разрозненных очагах​ горение сухой травы и камыша на общей площади 47 гектаров. Локализация в 22.47», - уточнили в ведомстве.

    Кроме того, в тушении​ принимали участие пожарный пост села Алгабас (4 человека) и добровольные пожарные формирования села Сынтас (14 человек).

    Сегодня же произошел пожар в садоводстве «Яблонька» Павлодара. Горели 106 дач участков (35 действующих) и сухая трава на площади ориентировочно 6 гектаров. Его локализовали в 16.50, ликвидировали в 18.03. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Происшествия Пожар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пожар в горах Алматы локализовали
    Пожар на Медеу: два вертолета сбросили около 40 тонн воды
    Сотрудник ДЧС погиб при тушении пожара на склоне горы в Алматы
    Сбор гуманитарной помощи начали для пострадавших от пожара в Петропавловске
    Популярное
    1 Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
    2 Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
    3 Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
    4 В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
    5 Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте
    Новости партнеров