Появилось видео победы Елены Рыбакиной перед полуфиналом турнира в Майами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина минувшей ночью по астанинскому времени уверенно победила итальянку Мартину Тревизан (24-я ракета мира) в рамках четвертьфинала на турнире в Майами (США), передает МИА «Казинформ».

Матч закончился с разгромным счетом по итогам двух партий — 6:3, 6:0. Встреча продолжалась 1 час и 12 минут. Занимающая седьмое место рейтинга WTA Рыбакина пять раз взяла подачу соперницы и лишь однажды отдала свою. Кроме того, казахстанка выполнила десять эйсов.

Лучшие моменты матча Тревизан-Рыбакина на Miami Open 2023 представила WTA на своем официальном канале YouTube.

За выход в финал Елена Рыбакина сыграет с победительницей матча Джессика Пегула (3) — Анастасия Потапова (26), который был отложен на неопределенный срок из-за дождя.





