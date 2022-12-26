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    Появилось видео мощной речи Мбаппе в перерыве финала ЧМ-2022

    26 Декабря 2022, 01:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе сумел вернуть свою команду в игру после первого тайма финального матча чемпионата мира-2022 против Аргентины. В перерыве, когда Трехцветные проигрывали 0:2, нападающий выдал вдохновенный спич, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Мы возвращаемся на поле и не позволяем сопернику больше так играть – это глупо. Либо мы выходим и выкладываемся, выигрывая дуэли один в один, добавляем в интенсивности, либо нужно сделать что-то еще, - заявил Мбаппе. – Ребята, это финал чемпионата мира. Мы можем вернуться в игру! Парни, такое бывает раз в четыре года».

    Речь Мбаппе сработала. За 10 минут до окончания основного времени матча Килиан Мбаппе за полторы минуты сделал дубль и перевел встречу в дополнительное время.

    На 109-й минуте Месси оказался первым на добивании и приблизил Аргентину к чемпионскому титулу. Однако Мбаппе вновь был точен с одиннадцатиметровой отметки и вернул паритет на табло.

    Победитель чемпионата мира определился в серии пенальти – 4:2 в пользу Аргентины. В составе Франции промахи допустили Кингсли Коман и Орельен Тчуамени.

    Сам же Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира-2022 в Катаре. На счету форварда Ле Бле – восемь забитых мячей. Три гола Килиан провел на групповой стадии, затем оформил дубль в 1/8 финала со сборной Польши. В заключительном поединке с Аргентиной Мбаппе отличился трижды, а также забил в серии пенальти.

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    Как сообщалось ранее, основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 3:3. Мбаппе отметился хет-триком, Месси — дублем. В серии пенальти сильнее оказались аргентинские футболисты — 4:2. Нападающий Франции Мбаппе получил Золотую бутсу ЧМ-2022.

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