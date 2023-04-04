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    Повысить зарплаты с учетом инфляции поручил глава Кабмина

    4 Апреля 2023, 11:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Безработица должна снизиться до 4,8%. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Перед нами стоит задача - обеспечить реальный рост зарплат населения, с учетом инфляции. Безработица должна снизиться до 4,8%. Нам всем необходимо приложить максимум усилий для достижения этих показателей», - сказал Алихан Смаилов.

    Он также добавил, что от Правительства ждут конкретной точечной и результативной работы по реагированию на обращения и жалобы граждан.

    «Они касаются, в основном проблем трудоустройства, повышения доходов, обеспечения жильем и жизненно важной инфраструктурой. Но, прежде всего, это сдерживание роста цен на социально значимые продукты питания. Мы должны применить новые подходы для решения этого вопроса», - добавил Алихан Смаилов.

    Глава Кабмина также отметил необходимость устранения непродуктивных посредников, применения форвардного закупа, кредитовать оборотные средства предприятиям для закупа сырья.

    «Но министерствам торговли, сельского хозяйства необходимо предоставить дополнительные предложения по стабилизации цен в период межсезонья», - резюмировал Алихан Смаилов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Экономика Алихан Смаилов
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