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    Повысить зарплату железнодорожникам в следующем году пообещал министр

    20 Декабря 2022, 12:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев прокомментировал требования железнодорожников о повышении заработной платы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы работаем над этим вопросом совместно с «КТЖ». Потому что это проблема железнодорожников по всей стране. Есть мнение повысить заработную плату в следующем году. С одной стороны, размер зависит от тарифов. Но заработная плата обязательно вырастет в следующем году», - сказал Каирбек Ускенбаев на брифинге в Правительстве.

    Министра также спросили о том, насколько оправданным он считает это требование железнодорожников.

    «Сложно сказать. Мы хотим, чтобы казахстанцы получали более высокую заработную плату. Но нужно детально рассмотреть возможности – откуда «КТЖ» возьмет деньги на это», - добавил спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК КТЖ Общество МИИР РК
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