Повысить зарплату на 30% планируют врачам в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Для реализации поручения Главы государства планируется повышение заработной платы столичных врачей на 30%, среднего медицинского работника - на 20%. Об этом сообщили в управлении общественного здравоохранения Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам первого квартала 2023 года средняя заработная плата врачей с учетом всех выплат (включая премию и выплаты стимулирующего компонента комплексного подушевого норматива, отпускные, пособия на оздоровление, доплаты за расширение зоны обслуживания, дежурство по графику, индивидуальную доплату, компенсационные выплаты и прочее) составила 544 тысячи тенге, а среднего медицинского персонала – 337 тысяч тенге», - сообщили в ведомстве.

В управлении напомнили, что одной из проблем столичного здравоохранения является кадровый дефицит. На сегодняшний день в Астане не хватает около 200 медицинских работников.

По данным ведомства, в государственном секторе здравоохранения работают более 11 тысяч медицинских работников, из них врачи – более 3,4 тысячи, средние медицинские работники – более 6 тысяч и младший медицинский персонал – более 2 тысяч человек.

«По среднему медицинскому персоналу дефицит составляет 340 работников. С целью снижения дефицита кадров, управлением принимаются определенные меры. К примеру, повышение заработной платы врачей на 30%, сотрудников скорой медицинской помощи – на 20%. Также выделен грант на 243 места. В 2022 году завершил обучение и трудоустроился 151 молодой специалист. В 2023 году ожидается прибытие 92 молодых специалистов», - проинформировали в управздраве.

По информации ведомства, на 2022 – 2023 учебный год из местного бюджета выделен грант на 128 мест по 19 специальностям. С учетом распределенных молодых специалистов, дефицит медицинских кадров в госсекторе здравоохранения снизился на 94,4%. На 2023 – 2026 годы управлением подана заявка на 176 грантов из местного бюджета. Планируется распределение молодых специалистов, обучавшихся на основе государственного образовательного заказа в медицинских организациях, за счет республиканского бюджета около 300 человек.

«Одним из факторов, влияющих на дефицит кадров, является отсутствие жилья в столице. В целях привлечения квалифицированных кадров необходимо предоставление полного социального пакета для медицинских сотрудников, а также обеспечение жильем. В этой связи, управлением строительства ведется работа по строительству общежития для медицинских работников в Алматинском районе столицы. В соответствии с планами повышения квалификации специалистов здравоохранения, за счет средств местного бюджета в 2022 году прошли обучение за рубежом 69 человек, внутри страны – более 800. В текущем году планируется обучить более 1,7 тысячи человек, в том числе за границей 45 человек», - дополнили в управлении.



