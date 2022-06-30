Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Повысить размер базовой пенсии предлагают в Минтруда РК

    30 Июня 2022, 12:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство труда и социальной защиты внесло предложение по изменению параметров базовой и солидарной пенсий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Размер совокупной пенсии, которую мы сейчас назначаем, становится меньше, чем в предыдущие годы, потому что трудовой стаж маленький. Мы сейчас внесли предложение со своими расчетами по изменению параметров базовой пенсии, чтобы ее можно было повысить», - сообщила глава Министерства труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова журналистам в кулуарах совместного заседания палат в Мажилисе.

    По словам Тамары Дуйсеновой, внесено предложение и по изменению параметров солидарной пенсии в целях повышения ее размера.

    «В рамках действующего законодательства есть возможность раннего выхода на пенсию. Рассматриваем сейчас вопросы пенсионного аннуитета с учетом изъятия», - проинформировала она.

    С 1 апреля 2022 года в Казахстане минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты составляет 20 191 тенге. Минимальный размер пенсии - 48 032 тенге.

    Ранее Тамара Дуйсенова сообщила, что на сегодня государственные органы работают над обсуждением вопроса по снижению пенсионного возраста казахстанцев, прокомментировав слова вице-премьера - министра финансов Ерулана Жамаубаева.

    Накануне после заседания Правительства заместитель Премьер-Министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев заявил, что вопрос по снижению пенсионного возраста казахстанцев Правительством еще не рассматривался.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Мажилис Сенат Минтруда РК Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сколько волонтеров в Казахстане
    Лучшие мобилографы Казахстана пройдут стажировку в New York Film Academy
    Все виды услуг по линии недвижимости и земельного кадастра будут недоступны казахстанцам
    Срок приема заявок на городской этап конкурса «Мерейлі отбасы» продлили в Астане
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
    5 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО