Повысить доходы гражданских служащих УИС путем надбавок предлагают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета уголовно-исполнительной системы Жанат Ешмагамбетов сообщил о принимаемых о мерах по улучшению условий труда сотрудников УИС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на повышение заработной платы, например, у сержантов-контролеров в нашем учреждении ежемесячная зарплата составляет 120 тысяч тенге. А зарплата инспекторов-офицеров – 150 тысяч тенге. В связи с этим Правительство сейчас разрабатывает новый подход к единой системе оплаты труда. В рамках данной реформы предусмотрено повышение должностных окладов контролеров до уровня инспекторского состава районных подразделений органов внутренних дел», - Жанат Ешмагамбетов на заседании Сената.

Вместе с тем, по его словам, вопрос оплаты гражданских служащих в учреждении остается нерешенным.

«Это такие профессии, как бухгалтер, психолог, юрист, специалисты финансовой сферы и тыла. Они наряду с офицерским составом регулярно контактируют с осужденными, проводят прием, оказывают правовую помощь. Их заработная плата составляет от 70 до 110 тысяч тенге. На сегодняшний день сложно привлечь опытных специалистов на ответственные участки с большим объемом работ и низкой оплатой труда. Обычно такие специалисты набираются до 3 лет опыта в наших учреждениях и переходят в другие государственные органы или гражданский сектор», - отметил глава Комитета.

«С учетом профессиональной специфики в работе этих гражданских служащих надбавка к выплате окладов должна быть повышена так же, как надбавка к выплате медицинским работникам, работающим в уголовно-исполнительной системе. Этот тип мотивации сотрудников, который мы предлагаем, пока не поддерживается», - добавил спикер.



