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    Повышены пороги беспошлинного ввоза товаров для личного пользования в ЕАЭС

    28 Апреля 2022, 15:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Повышенные стоимостные и весовые пороги беспошлинного ввоза товаров для личного пользования будут действовать до 1 октября 2022 года. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает МИА «Казинформ».

    Советом Евразийской экономической комиссии принято Решение от 15 апреля 2022 года № 59 «О внесении изменений в Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования».

    Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования, т. е. с 28 апреля 2022 года (опубликовано на официальном сайте Евразийской экономической комиссии 18 апреля 2022 г.).

    «Решением предусмотрено повышение стоимостного и весового порогов беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, ввозимых физическими лицами в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже на таможенную территорию Евразийского экономического союза видами транспорта, отличными от воздушного, с 500 евро до 1000 евро и с 25 кг до 31 кг сроком до 1 октября 2022 года

    Такое временное повышение порогов беспошлинного ввоза товаров для личного пользования вводится для Республики Казахстан, Республики Беларусь, Кыргызской Республики и Российской Федерации. В Республике Армения данные пороги остаются на прежнем уровне», - сообщили в Комитете госдоходов МФ РК.

    В указанный период, как отметили в ведомстве, товары для личного пользования, ввозимые в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже на таможенную территорию Евразийского экономического союза видами транспорта, отличными от воздушного, в пределах 1000 евро и 31 кг не подлежат обложению таможенными платежами.

    «Данный порог увеличен на временной основе – до 1 октября 2022 года. Таким образом, в период с 28 апреля до 1 октября 2022 года, в случае если стоимость ввозимых в багаже товаров для личного пользования превышает сумму 1000 евро и (или) их вес составляет более 31 кг, получателю необходимо уплатить таможенную пошлину в размере 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения стоимостной и (или) весовой норм», - пояснили в Комитете госдоходов.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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