Повышенную зарплату пожарные начнут получать в марте – Юрий Ильин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин прокомментировал повышение заработных плат пожарным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он отметил, что решение по повышению Главы государства принято, поддержано. Проведена работа по согласованию со всеми государственными органами.

«В ближайшую республиканскую бюджетную комиссию мы выносим это постановление. За январь наши сотрудники будут получать в феврале, но, я думаю, что февраль и январь еще получат заработную плату по-старому. А в середине марта уже должны произвести перерасчет с учетом поступления денег из республиканского бюджета. На коллегии, которую мы проводили по итогам прошлого года буквально неделю назад, мы как раз озвучивали всем начальникам департаментов, служб пожаротушения, чтобы они довели до наших сотрудников, какая категория, какое повышение будет, на какой процент», - сказал глава МЧС РК в кулуарах заседания Правительства.

По его данным, повышение зарплат зависит от разных категорий. У низового звена это около 110 тысяч тенге. По подсчетам министерства, после завершения всех процедур эта сумма составит около 180 тысяч тенге.

«Ни министры, ни заместители, ни председатели комитетов не получат повышения зарплаты. Для руководящих составов служб пожаротушения и департаментов повышение от сегодняшних должностных окладов будет до 20%, не более. Мы делаем упор на низовое звено наших сотрудников», - разъяснил он.



