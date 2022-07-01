Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Повышение предельной цены на сжиженный газ не повлияет на розничные цены – Минэнерго РК

    1 Июля 2022, 17:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 1 июля 2022 года вступит в силу приказ Министерства энергетики РК об утверждении предельной оптовой цены сжиженного нефтяного газа (СНГ) на уровне 33 тыс. 600 тенге за тонну, что в переводе на литры составит 19,7 тенге за литр, с начала года оптовая цена составляла – 28 тыс. тенге за тонну (16 тенге за литр), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Республики Казахстан.

    По информации пресс-службы, повышение оптовых цен на сжиженный газ на 20 % (3,7 тенге за литр) направлено на поддержку производства сжиженного газа заводами.

    Эта мера позволит обеспечить частичное справедливое распределение доходов между производителями и реализаторами сжиженного газа, и стимулировать заводы к производству сжиженного газа, так как при текущей оптовой цене в 28 тыс. тенге за тонну основная доля прибыли остается у субъектов рынка, которые занимаются розничной реализацией сжиженного газа, а заводы-производители работают в убыток.

    «В настоящее время Агентством по защите и развитию конкуренции РК проводится работа по продлению сроков государственного регулирования предельных розничных цен, согласно которому розничные цены СНГ для конечных потребителей повышаться не будут и останутся на прежнем уровне. Приказ будет действовать до 1 января 2023 года», - сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    СНГ Цены и тарифы Общество Минэнерго РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    КазМунайГаз и Rosneft Deutschland подписали договор о поставках нефти в Германию на 2023 год
    Парламент утвердил отчет Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении бюджета
    Меры по увеличению инвестиционной доходности Нацфонда примут в РК
    39 иностранных компаний планирует релоцировать в Казахстан Правительство
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде