Повышение качества жизни казахстанцев в приоритете государства – Анна Альшанская

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня мировая экономика, в том числе и экономика Казахстана, ощущают на себе последствия пандемии и геополитической напряженности, сроки завершения которых трудно спрогнозировать. В Казахстане рост ВВП за текущие 11 месяцев составил лишь 2,7 %, тогда как уровень инфляции достиг 19,6 %. Без комплексной и хорошо продуманной стратегии последствия кризисной ситуации будут только усиливаться. Такое мнение высказала ведущий научный сотрудник Отдела экономических исследований КИСИ при Президенте РК Анна Альшанская, передает МИА «Казинформ».

Расширенное заседание Правительства с участие Главы государства охватило наиболее актуальные ориентиры развития страны и акценты на повышении качества жизни граждан в краткосрочный и среднесрочный период.

Во-первых, Президент обратил внимание на необходимости модернизации инфраструктуры как определяющего фактора качества жизни городов и сел. Как показала непростая ситуация в Экибастузе, решение вопросов ЖКХ должно держаться на особом контроле. Средний износ коммунальных сетей по республике составляет более 60 %, а в ряде городов достигает 80 %. Так, разрабатываемая программа «Тариф в обмен на инвестиции» ставит целью снизить износ сетей в республике на 20 процентных пунктов.

Во-вторых, основным источником роста инфляции остается рост цен на продовольствие, который достиг более 24 %. Рост цен самым негативным образом сказываются на уровне жизни уязвимых слоев населения и еще сильнее усиливает социально-экономическое неравенство. По состоянию на октябрь 2020 года реальные денежные доходы упали на 11,7 %. Принятая в текущем году Программа повышения доходов населения требует пересмотра, а также включения новых механизмов в сфере содействия занятости.

В-третьих, Глава государства сделал акцент и на сельских территориях и важности новых подходов для их развития. Так, будет создана программа сельскохозяйственной кооперации, который позволит повысить обеспеченность страны собственной продукцией. Кроме того, проект по модернизации сельского здравоохранения будет включать строительство порядка 700 новых медицинских объектов и модернизацию 32 больниц.





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