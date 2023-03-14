Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 455 eur/kzt 492.13

    rub/kzt 5.94 cny/kzt 66.11
Прогноз погоды
Астана+4+6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Повышение цен на бензин пока не ожидается - глава Минэнерго

    14 Марта 2023, 12:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики РК Болат Акчулаков заявил о том, что в Казахстане сформирован запас бензина и дизтоплива, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По бензину и дизельному топливу запасы мы сформировали, пока перед сезоном посевных и дополнительно определили объем, который придется импортировать. На этот год определено порядка 850 тысяч тонн - это в рамках двусторонних отношений с Российской Федерацией», - сообщил Болат Акчулаков, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

    Также он ответил, будут ли повышаться цены на бензин.

    «Повышения стоимости пока не ожидается», - ответил глава Минэнерго.

    Сегодня министр энергетики сообщил, что Казахстан планирует в апреле направить еще 20 тысяч тонн нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба». По информации главы Минэнерго, по договоренности, Казахстан должен поставить 300 тысяч тонн нефти.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Экономика Цены и тарифы Нефть Минэнерго РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Каким отраслям отдадут приоритет при изменении системы налоговых льгот в РК
    Вопросы предпринимательства в горно-металлургическом комплексе рассмотрели в Правительстве
    В Правительстве рассмотрели ход разработки нового Бюджетного кодекса
    Лидер партии Respublica объяснил позицию фракции по кандидатуре Премьер-Министра
    Популярное
    1 Кайрат Боранбаев выступил с последним словом в суде
    2 Землю в Алматы и миллиарды тенге конфискуют у Кайрата Боранбаева
    3 Экс-аким Кентау Рашид Аюпов находится в СИЗО в Астане
    4 Шторм ожидается в большинстве регионов страны
    5 КНБ задержал участников международного наркосиндиката
    Новости партнеров