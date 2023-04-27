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    Повышать правовую культуру казахстанцев призвал Президент

    27 Апреля 2023, 11:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость повышения правовой культуры граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Следует последовательно повышать правовую культуру людей, культивировать в общественном сознании созидательные ценности. Каждый гражданин должен оценивать свои слова и действия с точки зрения закона, четко понимать правовые последствия своих поступков. «Плюрализму – да, радикализму – нет» – этот принцип остается незыблем», - сказал Касым-Жомарт Токаев на сессии АНК.

    По словам Президента, в нашем информационном пространстве и общественном поле должна царить атмосфера дружбы и согласия, конструктивного диалога и созидательного взаимодействия.

    «Для Казахстана это не вымышленные вещи и искусственные категории. Это наша история, наше настоящее и наше будущее. У нас имеются абсолютно убедительные примеры, подчеркивающие единство нашей нации, дружбу, толерантность и патриотизм граждан. Отрадно, что Ассамблея и ее члены все активнее продвигают идеи мира и согласия в социальных сетях, оперативно реагируют на провокации, защищая наше единство», - добавил Глава государства.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана АНК Общество
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