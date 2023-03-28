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    Повторный конкурс будет объявлен по строительству автодороги в обход Кызылорды

    28 Марта 2023, 13:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О ходе реализации проекта по реконструкции автодороги «Кызылорда-Жезказган» рассказал заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Амангельды Беков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Проект по реконструкции автодороги «Кызылорда-Жезказган» состоит из двух основных частей. По территории Кызылординской области протяженностью 218 км строительно- монтажные работы были начали в 2022 году», - сказал Амангельды Беков на брифинге в СЦК.

    На данных участках, по его словам, дорожные работы ведутся пятью подрядными организациями.

    «При этом на участке в обход города Кызылорда в апреле текущего года планируется объявить повторный конкурс. В целом на сегодня проведены работы по устройству земляного полотна, устройству искусственных сооружений и слоев основания. Завершение работ на данных участках запланировано на 2024 год», - уточнил Амангельды Беков.

    Вместе с тем, было отмечено, что ведутся конкурсные процедуры по определению подрядных организаций на участках дороги по Улытауской области. Завершение работ по определению подрядных организаций планируется в июне текущего года с последующим началом подготовительных работ.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Дороги МИИР РК Кызылорда
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