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    Поврежденный корабль «Союз МС-22» спустят на Землю без космонавтов

    11 Января 2023, 21:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня государственная комиссия по выяснению причин повреждения транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-22», находящего в составе Международной космической станции (МКС), вынесла свое решение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщалось ранее, нештатная ситуация произошла 15 декабря 2022 года вследствие повреждения внешнего контура радиатора системы терморегулирования корабля «Союз МС-22».

    Говоря о причинах разгерметизации корабля, глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что радиатор «Союза МС-22» был поврежден в результате удара спорадическим метеороидом, версия технического повреждения корабля радиатора не подтверждается.

    «Теплоноситель из контура был потерян, контур признан неработоспособным. С учетом анализа состояния корабля, тепловых расчетов и технической документации сделан вывод, что корабль «Союз МС-22» должен спускаться в беспилотном варианте», - отметил он.

    Стало известно о том, что полет космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта NASA Франциско Рубио, которые должны были вернуться на Землю на этом корабле, будет продлен. Возвращение экипажа МКС-68 будет обеспечено на космическом корабле «Союз МС-23», запуск которого к Международной космической станции (МКС) с грузами на борту состоится 20 февраля 2023 года в беспилотном режиме.

    «В случае возникновения особо критичных ситуаций на станции возможность использования корабля для спасения экипажа будет определяться отдельным решением государственной комиссии», - подчеркнул глава Роскосмоса.


    Фото Роскосмос

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса
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