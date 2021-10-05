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    Потребности в воде будут увеличиваться с каждым годом – Аскар Мамин

    5 Октября 2021, 10:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин заявил об увеличении потребности населения в воде с каждым годом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставил задачу по расширению площадей орошаемых земель к 2025 году до 2,2 млн га, а к 2030 году до 3 млн га. На сегодняшний день общий объем водозабора для нужд населения и отраслей экономики составляет около 25 км3», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

    По его словам, с каждым годом потребности будут увеличиваться, и это требует эффективного использования воды, внедрения новейших технологий, цифровизации отрасли.

    «Только за счет автоматизированного распределения и транспортировки будет сокращен перерасход воды на 1,2 км3 ежегодно», - заключил Премьер.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Премьер-министр РК Инфраструктурные проекты Вода
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