Потребность в педагогах в столице превысит 7 тысяч человек – Управление образования

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В кадровый состав системы среднего образования столицы входит 13 903 педагога. Об этом на брифинге сообщил руководитель Управления образования города Астаны Касымхан Сенгазыев, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Развитие организации образования не может иметь позитивного решения без рассмотрения готовности кадров к развитию и самосовершенствованию. В кадровый состав системы среднего образования столицы входит 13 903 педагога. Из них 62 % по итогам педагогической аттестации получили квалификационные категории нового формата, к основной заработной плате выплачивается доплата от 30 % до 50 %», - сказал Касымхан Сенгазыев.

Спикер добавил, что в связи со строительством новых школ, в том числе в рамках Национального проекта «Комфортная школа», потребность в педагогах составит 7 120 человек.

«Акиматом города проводится ряд мероприятий по устранению потребности в кадрах. С 2018 года ежегодно осуществляется государственный образовательный заказ на обучение студентов по педагогическим специальностям, до 2029 года будет установлен государственный заказ на 7 350 мест (ежегодно 1050 грантов)», - сообщил Касымхан Сенгазыев.

По его словам, в организациях технического и профессионального образования планируется разместить государственный образовательный заказ по педагогическим специальностям на 10 350 мест.



