Потребление макаронных изделий в Казахстане — одно из самых высоких в мире

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Потребление макаронных изделий в Казахстане — одно из самых высоких в мире, РК уступает в этом разве что Италии. В то же время любителям бесбармака и лагмана придётся непросто: цены на лапшу всех видов в стране выросли сразу на 36% за год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

Лапша и в целом макаронные изделия — важный элемент рациона казахстанцев. Всевозможная продукция в секторе является основой многих национальных блюд, включая символичный для Казахстана бесбармак.

Производство макаронных изделий в РК за первый квартал текущего года составило 39,3 тыс. тонн, практически как и годом ранее (минус 0,8%). Основное производство было сконцентрировано в Костанайской (6,8 тыс. тонн, плюс 6,9% за год) и Северо-Казахстанской (6,7 тыс. тонн, плюс 8,9% за год) областях, а также в Шымкенте (6,3 тыс. тонн), Западно-Казахстанской области (5,4 тыс. тонн) и Астане (5 тыс. тонн). На эти пять регионов пришлось 77% всего выпуска в секторе.

Почти 33% производства пришлось на макаронные изделия на яичной основе: 12,8 тыс. тонн за три месяца 2023 года. В том числе 11,7 тыс. тонн составили разнообразные макароны, более 1 тыс. тонн — лапша. Ещё 67% выпуска пришлось на макаронные изделия, не содержащие яйца: 26,5 тыс. тонн.

В целом за январь–декабрь 2022 года производство в секторе составило 166,1 тыс. тонн, плюс 4% к показателям 2021-го. Рекордные объёмы выпуска фиксировались в 2020 году, когда показатель составлял сразу 178,9 тыс. тонн продукции.

Развитие сектора, с учётом популярности макаронных изделий в стране, имеет большую значимость, поэтому расширение производства можно считать весьма позитивным показателем. Например, в 2019 году новые мощности в Астане запустил павлодарский бренд «Машам». Компания выпускает яичную лапшу для бесбармака, лагмана и супов. Расширению производства способствовал фонд «Даму» в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы. Кредитная поддержка осуществлялась через партнёрский фининститут — ForteBank.

ForteBank совместно с «Даму» кредитует малый и средний бизнес по льготным для клиента ставкам всего в 8% годовых (с учётом субсидирования ставки фондом «Даму»). Максимальный срок финансирования — до 5 лет, с максимальная сумма — до 3 млрд тенге. Программа работает для приоритетных секторов экономики, кроме торговли. Через инструменты Национального проекта по развитию предпринимательства профинансировано множество предприятий пищевой промышленности РК. Также в ForteBank, как и в фонде «Даму», действуют иные инструменты поддержки пищевой отрасли, играющей ключевую роль для продовольственной безопасности страны.

Заметим, согласно рейтингу стран по потреблению макаронных изделий от Союза организаций производителей макаронных изделий в ЕС, на первом месте ожидаемо находится Италия (23,5 кг на душу населения в 2021 году), на втором — Тунис (17 кг на душу населения).

При этом, по данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в РК в 2021-м потребление макаронных изделий (вермишели, спагетти, макарон и рожек) на душу населения составляло 18 кг — больше, чем в Тунисе, и вдвое больше, чем, скажем, в США. В 2022 году потребление немного снизилось, до 17,3 кг продукции на душу населения, но это всё ещё очень высокий уровень в сравнении прочими странами. С учётом особенностей национальной кухни, обилия лагманных и любви к бесбармаку это неудивительно.

К слову, итальянских и казахстанских любителей макарон порой объединяет и сырьё для производства продукции: так, например, крупнейший в мире производитель в секторе, итальянская Barilla, использует, в числе прочих, муку из твёрдых сортов пшеницы, которая производится в Акмолинской области на заводе Agrimer-Astyk. Открытию этого завода тоже способствовал фонд «Даму», причём кредитование осуществлялось также через ForteBank.

По итогам марта макаронные изделия выросли в цене сразу на 35,1% за год. Любимая казахстанцами лапша подорожала на 36,2%, вермишель — на 35%, рожки — на 33,2%.

В таких условиях госпрограммы, направленные на развитие МСБ и производства в пищевой промышленности, приобретают всё большее стратегическое значение для благополучия страны.



