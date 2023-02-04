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    Потребителям Риддера произвели перерасчет за недопоставленное тепло на 63 млн тенге

    4 Февраля 2023, 19:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По поручению Главы государства и Генеральной прокуратуры Республики Казахстан прокуратурой Восточно-Казахстанской области проводится проверка в деятельности АО «Риддер ТЭЦ», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ВКО.

    В ходе проверки установлены факты недопоставки тепловой энергии населению и ухудшения ее качества.

    С целью защиты прав потребителей, прокуратурой области в адрес Департамента по регулированию естественных монополий ВКО внесен акт надзора о принятии мер по обеспечению перерасчета АО «Риддер ТЭЦ».

    В рамках рассмотрения представления прокуратуры департаментом вынесено предписание, по которому АО «Риддер ТЭЦ» возмещены убытки 21,7 тысячам потребителям путем перерасчета на сумму 63 млн тенге.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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