Потребителям Риддера произвели перерасчет за недопоставленное тепло на 63 млн тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По поручению Главы государства и Генеральной прокуратуры Республики Казахстан прокуратурой Восточно-Казахстанской области проводится проверка в деятельности АО «Риддер ТЭЦ», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ВКО.

В ходе проверки установлены факты недопоставки тепловой энергии населению и ухудшения ее качества.

С целью защиты прав потребителей, прокуратурой области в адрес Департамента по регулированию естественных монополий ВКО внесен акт надзора о принятии мер по обеспечению перерасчета АО «Риддер ТЭЦ».

В рамках рассмотрения представления прокуратуры департаментом вынесено предписание, по которому АО «Риддер ТЭЦ» возмещены убытки 21,7 тысячам потребителям путем перерасчета на сумму 63 млн тенге.



