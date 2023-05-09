Потомок знаменитого консула, спасшего жертв Холокоста, работает послом в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О том, что Посол Португалии в Казахстане Мария де Фатима Мендеш является родственницей знаменитого консула, который с помощью одной печати спас жизнь тысячи беженцев, случайным образом мы узнали на выставке, организованной Посольством Израиля в Казахстане. Родственник Марии де Фатима Мендеш был репрессирован и погиб в нищете из-за того, что спас жизнь жертв Холокоста. Чтобы эта история была понятной читателю, расскажем, что же говорится в официальной истории о родном младшем брате дедушки Марии де Фатима Мендеш, которого зовут Аристидеш де Соуза Мендеш.

В 1940 году немецкие войска без боя вошли в Париж. Тогда основные силы французской армии были разгромлены, бежали или сдавались в плен, в результате чего в разы увеличилось число беженцев. В то время 55-летний Аристидеш де Соуза Мендеш был главным консулом Португалии в городе Бордо. Французский городок Бордо тогда стал местом, куда приезжали беженцы из Франции и Бельгии, Нидерландов и Чехии.

Когда война приобрела всемирный характер, власти Португалии заявили, что придерживаются позиции нейтралитета. Чтобы защитить страну от прямых последствий войны с помощью нейтральной позиции, Лиссабон с осторожностью рассматривал дело каждого беженца. Осенью 1939 года консульствам и посольствам было строго поручено запрашивать разрешение у Министерства иностранных дел на выдачу виз каждому беженцу.

По некоторым историческим данным, на участие португальского консула в рискованном поступке, противоречащим указаниям Лиссабона, повлияло действие раввина Хаима Крюгера. Раввин быстро нашел общий язык с Мендешем. Консул тоже тепло принял его и сказал о том, что может помочь побыстрее оформить визы ему и его близким. Однако Хаим Крюгер заявил о том, что не может думать о собственной личной выгоде, когда в очереди на получение визы стоят тысячи беженцев. После этого случая консул не стал разделять беженцев на статус и национальность, и, не дожидаясь согласования от министерства, начал выдавать бесплатные визы.

Те, кто изучал эту историю, приводят данные, что в период с 16 по 23 июня 1940 года Аристидеш до Соуза Мендеш и его помощники дали визы свыше 30 тысячам беженцев. 12 тысяч из них были по национальности евреями. Среди них также были и офицеры Австрии, Польши, Чехии – стран, которые проиграли на войне. Из-за того, что они восстали против власти Гитлера, их ждала смертная казнь. Среди беженцев были и яркие представители интеллигенции. По информации BBC, визу, которую выдал Аристидеш де Соуза Мендеш, получили Сальвадор Дали и кинорежиссер Кинг Видор, некоторые члены клана Ротшильдов. В фонде Соуза Мендеш в США хранятся точные данные 3800 человек, которым были выданы визы. Однако никто точно не может рассказать о том, сколько виз выдал консул беженцам.

С ноября 1939 года по май 1940 года ежемесячно выдавалось 20 виз. А с мая начали выдавать 8 виз в день. С 17 по 30 мая круглосуточно выдано 160 виз. За первые 10 дней июня консульство Португалии в Бордо выдало 59 виз. А 12 июня – 47, 13-го - 6, 14-го – 173, 15-го - 112, 16-го – 40, 17-го -247, 18-го – 216, с 19 по 22-е -350 виз.

24 июня в сообщении, распространенном «Ассошиэйтед Пресс», говорится о том, что 10 тысяч виз, выданных Мендешем, были признаны недействительными властями Португалии. Консул не ограничился выдачей виз в Бордо, он поехал в Ирун и там начал раздавать визы.

В 1941 году Лиссабон лишил Мендеша статуса дипломата. Помимо этого он лишился юридической лицензии и международного свидетельства водительского удостоверения. От него отреклись даже друзья и коллеги, некоторые родственники. В 1945 году он получил первый инсульт. С каждым днем ему приходилось все сложнее кормить свою семью. В 1948 году его супруга скончалась от инфаркта. Сообщалось также о том, что в последние годы его жизни ему оказывали помощь беженцы-евреи. Его дети с годами поняли, что им будет сложно жить с фамилией Мендеш, поэтому каждый разъехался по разным странам.

Дело Аристидеша Соуза Мендеша суд Португалии вновь рассмотрел лишь в 1978 году. Официально он был оправдан в 1987 году. В 1988 году ему вернули статус посла. В 1995 году его удостоили самой высокой награды в Португалии. В национальном пантеоне в Лиссабоне установлена статуя консула.

Когда Мария де Фатима Мендеш появилась на свет, консула уже не было в живых.

«Воспоминания о моем двоюродном дедушке ограничиваются лишь семейными фотографиями. Мой дедушка о подвиге своего храброго брата рассказывал, когда мы начали подрастать. На летних каникулах мы приезжали к дедушке.

Дедушка говорил: «Ваш двоюродный дед был почетным человеком». О том, что он не подчинился требованиям власти и раздавал визы беженцам, я услышала из рассказа дедушки. Дедушка всегда огорчался из-за того, что не мог помочь своему младшему брату. Тогда он жил в Анголе. До 1975 года эта местность входила в территорию Португалии. Когда вышел указ о лишении его всех статусов, чтобы прокормить свою семью, двоюродный дедушка продал самые ценные вещи в доме, картины, украшения. Его дети уехали в Африку, США и Канаду. Всю помощь оказывало сообщество евреев в Лиссабоне.

Когда я заявила о своем желании стать дипломатом, меня сразу же поддержала мама. Однако отец до определенного времени был против моего выбора. Однако, увидев мое желание, позже он дал свое согласие. Мир сейчас переживает трудные времена. Можно даже сказать, что человеческая жизнь стоит на грани угрозы. Однако я верю в то, что в итоге победит добро и знания. Потому что у нас нет другой планеты кроме Земли, где мы бы могли жить.

Родственница известного консула, Посол Португалии в Казахстане Мария де Фатима Мендеш выразила благодарность Посольству Израиля, которые организовали выставку в честь консула Соуза де Мендеша, и всем казахстанцам, которые заинтересовались судьбой отважного консула.



