Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Погода

    Потепление ожидается в Казахстане 4 – 6 октября

    3 Октября 2022, 12:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 4 - 6 октября 2022 года распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    «В предстоящие дни, под влиянием антициклона и юго-западного выноса воздушных масс из Центральной Азии, погода продолжит радовать жителей страны. Ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, за исключением отдельных регионов западного и горных регионов южного Казахстана, где пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. А в дневные часы воздух будет постепенно прогреваться все больше и больше, несмотря на отрицательные температуры в ночное время», - говорится в прогнозе синоптиков.

    По информации Казгидромета, на севере столбики термометров днем повысятся от 8-13 до 15-20 тепла, в южных регионах от 15-20 до 20-25 тепла, на западе и юго-востоке страны основной фон температуры составит 15-23 тепла, на востоке и в горных районах юго-востока Казахстана 5-13 тепла.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Казгидромет Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах страны
    Жару и усиление ветра прогнозируют синоптики в Казахстане
    Шторм ожидается на большей части Казахстана
    В четырех городах 17 июня ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая