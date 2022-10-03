Потепление ожидается в Казахстане 4 – 6 октября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 4 - 6 октября 2022 года распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«В предстоящие дни, под влиянием антициклона и юго-западного выноса воздушных масс из Центральной Азии, погода продолжит радовать жителей страны. Ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, за исключением отдельных регионов западного и горных регионов южного Казахстана, где пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. А в дневные часы воздух будет постепенно прогреваться все больше и больше, несмотря на отрицательные температуры в ночное время», - говорится в прогнозе синоптиков.

По информации Казгидромета, на севере столбики термометров днем повысятся от 8-13 до 15-20 тепла, в южных регионах от 15-20 до 20-25 тепла, на западе и юго-востоке страны основной фон температуры составит 15-23 тепла, на востоке и в горных районах юго-востока Казахстана 5-13 тепла.



