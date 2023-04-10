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    Потепление ожидается в Казахстане 11 – 13 апреля

    10 Апреля 2023, 12:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 11 - 13 апреля 2023 года распространило РГП «Казгидромет». Об этом передает МИА «Казинформ».

    «С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды - пройдут дожди, 11, ночью 12 апреля на юге, юго-востоке Казахстана временами сильные осадки (дождь, снег). Под влиянием вторжения Северо-западного антициклона из районов Скандинавии, в северной половине страны ожидается понижение температур воздуха ночью до 5-10 градусов мороза», - говорится в сообщении синоптиков.

    Однако весна берет свое и в дневные часы ожидается постепенное повышение температуры воздуха и столбики термометров 13 апреля достигнут отметки в северной половине республики – 10-18 тепла, а в южной – 17-30 тепла. По республике ожидаются туманы, усиление ветра, в южных регионах с пыльной бурей и грозой, в северной половине – гололед.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Казгидромет Погода
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