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    Потепление ожидается на  Наурыз в Астане

    20 Марта 2023, 13:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В начале недели будет прохладно. В понедельник в столице ожидается -6 °C днём, переменная облачность, без осадков. Ночью на вторник температура понизится до -14 °C, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», 21 марта синоптики обещают -3 °C днём, без осадков. Ночью со вторника на среду -11 °C.

    В среду, 22 марта, Казгидромет прогнозирует +3 °C и также переменную облачность. В тёмное время суток -8 °C.

    23 марта, в четверг термометры покажут +4 °C днём, осадков не предвидится. Ночью с четверга на пятницу 5 градусов ниже нуля.

    В пятницу, 24 марта +5 °C днём, переменная облачность, без осадков.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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