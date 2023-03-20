Потепление ожидается на Наурыз в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В начале недели будет прохладно. В понедельник в столице ожидается -6 °C днём, переменная облачность, без осадков. Ночью на вторник температура понизится до -14 °C, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 21 марта синоптики обещают -3 °C днём, без осадков. Ночью со вторника на среду -11 °C.

В среду, 22 марта, Казгидромет прогнозирует +3 °C и также переменную облачность. В тёмное время суток -8 °C.

23 марта, в четверг термометры покажут +4 °C днём, осадков не предвидится. Ночью с четверга на пятницу 5 градусов ниже нуля.

В пятницу, 24 марта +5 °C днём, переменная облачность, без осадков.



