Потепление до 26 градусов прогнозируют в Казахстане 25-27 марта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под влиянием поля повышенного атмосферного давления на большей части страны сохранится погода преимущественно без осадков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

Лишь в отдельных районах пройдут ночью небольшие осадки (дождь, снег), днем - небольшой дождь, усиление ветра, 27 марта на юго-востоке страны ожидается дождь, в горных районах - туман.

Значительных колебаний в температурном фоне не ожидается. На западе республики столбики термометров в дневное время достигнут 12-26 тепла, на северо-западе 5-20 тепла, на севере, востоке и в центре 2-15 тепла, на юге и юго-востоке 13-25 тепла, в горных районах 8-13 тепла.



