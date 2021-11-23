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    Потенциал сферы производства строительных материалов отметил Аскар Мамин

    23 Ноября 2021, 11:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о динамике роста местного содержания в 2021 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Динамика роста местного содержания за 9 месяцев составила 6,4% по сравнению к аналогичному периоду прошлого года», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

    По его словам, по 7 отраслям экономики простых вещей достигнуты плановые показатели местного содержания, в том числе в машиностроении, фармацевтике, легкой, мебельной, химической и пищевой промышленностей.

    «При этом, в сфере производства строительных материалов не достигнут плановый показатель в 77,3%. У нас есть еще 1,5 месяца. Эта отрасль имеет очень большой потенциал и спрос на рынке», - заключил А. Мамин.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК Промышленность Строительство Аскар Мамин
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