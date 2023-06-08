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    Потенциал Казахстана огромен, но он должен совпадать с реализацией – Михаэль Роэ

    8 Июня 2023, 19:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Михаэль Роэ, председатель торгово-промышленной палаты Израиль-Казахстан в ходе одного из пленарных заседаний в рамках Международного форума Астана заявил, что потенциал Казахстана огромен, но он должен соответствовать реализации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В своем выступлении спикер рассказал, что за 20 лет своего пребывания в Казахстане он проехал по стране от Жанаозена до Жетысая, от Сарыагаша до Мактаарала, от Усть-Каменогорска до Костаная.

    «Всех мест, где я был, даже не упомнишь, но хочу объединить все это в одно большое слово — потенциал, который можно развивать в Казахстане. Мы находимся в прекрасной стране, такой нет нигде в мире. Потенциал огромен», — подчеркнул он.

    По словам Роэ, в Израиле около 150 тыс га орошаемых полей, а в одном лишь районе Ордабасы на юге Казахстана - 75 тыс га полей, что вдвое больше, того, что есть в Израиле. «Мы производим продукты питания для 10 млн человек и экспортируем за границу продукции на сумму около $2 млн», — сказал он.

    Спикер подчеркнул, что потенциал Казахстана огромен.

    «Бог дал вам все — землю, воду, климат, но теперь мы должны сделать так, чтобы потенциал соответствовал реализации», — добавил Михаэль Роэ.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Астана Международный форум Астана
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